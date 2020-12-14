Эксперты оценили шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы встретится с загребским «Динамо».

Эксперты оценивают шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд в 58%.

Первый матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» пройдёт в России 18 февраля, а ответная встреча запланирована на 25 февраля.

Напомним, что команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Краснодар» - единственный российский клуб, который примет участие в плей-офф еврокубков. «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА не смог выйти из группы Лиги Европы.