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Эксперты оценили шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

14 Декабря 2020, 16:59,

Global Look Press

Сегодня, 14 декабря, стало известно, что «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы встретится с загребским «Динамо».

Эксперты оценивают шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд в 58%.

Первый матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» пройдёт в России 18 февраля, а ответная встреча запланирована на 25 февраля.

Напомним, что команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Краснодар» - единственный российский клуб, который примет участие в плей-офф еврокубков. «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА не смог выйти из группы Лиги Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Динамо Загреб
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