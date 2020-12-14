Эксперты оценили шансы «Краснодара» на выход в 1/8 финала Лиги Европы

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14 Декабря 2020, 16:59,
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Сегодня, 14 декабря, стало известно, что «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы встретится с загребским «Динамо».
Эксперты оценивают шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд в 58%.
Первый матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» пройдёт в России 18 февраля, а ответная встреча запланирована на 25 февраля.
Напомним, что команда Мурада Мусаева заняла третье место в своей группе в Лиге чемпионов. «Краснодар» - единственный российский клуб, который примет участие в плей-офф еврокубков. «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов, а московский ЦСКА не смог выйти из группы Лиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Динамо Загреб