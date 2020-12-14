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​«Краснодар» узнает соперника – прямая трансляция жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы (завершена)

14 Декабря 2020, 14:31,

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15:35. Спасибо за внимание!

15:33. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные - 25 февраля. 

 

15:32. "Олимпиакос" - ПСВ

15:31. "Лилль" - "Аякс". Отличные матчи нас ожидают, "Лилль" сейчас в хорошей форме. 

15:30. "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтёр" Донецк. Украинская команда будет фаворитом в этой паре. 

15:29. "Гранада" - "Наполи". Испано-итальянское противостояние будет интересным. 

15:28. "Мольде" - "Хоффенхайм"

15:27. "Янг Бойз" - "Байер"

15:25. "КРАСНОДАР" - "Динамо" Загреб. Команда Мурада Мусаева сыграет с обидчиком ЦСКА. 

15:25. А вот и "КРАСНОДАР"! 

15:24. "Брага" - "Рома"

15:23. "Ред Булл Зальцбург" - "Вильярреал". Яркая пара, голов может быть много. 

15:22. "Славия" - "Лестер". Английская команда здесь явный фаворит. 

15:20. "Антверпен" - "Глазго Рейнджерс"

15:19. "Црвена Звезда" - "Милан"

15:18. "Бенфика" - "Арсенал". Тоже достаточно яркая дуэль нас ожидает. 

15:16. "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед". Просто роскошная пара, согласитесь. 

15:15. "Динамо" Киев - "Брюгге". Хороший жребий для украинской команды. 

15:13. Итак, первая пара - "Вольфсбергер" - "Тоттенхэм". Обидчикам ЦСКА вряд ли можно позавидовать. 

 

15:11. Достаточно разговоров - переходим непосредственно к жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы!

15:10. Манише выигрывал Кубок УЕФА в составе "Порту" в 2003 году под руководством Жозе Моуринью. 

15:08. Известный в прошлом португальский футболист Манише будет помогать в процедуре жеребьёвки. 

15:06. И снова знакомое лицо - генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти на сцене. 

15:03. Традиционный видеоролик - представление участников плей-офф Лиги Европы. 

15:01. Итак, начинается наше мероприятие. Ведущим по обыкновению является Педру Пинту. 

14:47. Что касается ограничений, то в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться команды из одной страны, а также команды, которые пересекались на групповой стадии. Плюс "Краснодар" не попадёт на украинский "Шахтёр". 

14:40. По ходу жеребьёвки для формирования каждой пары сначала будут доставать шарик из корзины с несеяными командами, а затем - из корзины с сеяными. Последние проведут ответный матч на своём поле. 

14:35. В числе сеяных команд оказались 12 победителей группового этапа, а также четыре лучшие команды из тех, кто занял третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов.  

Сеяные Несеяные
Рома Янг Бойз
Арсенал Мольде
Байер Славия
Рейнджерс Бенфика
ПСВ Гранада
Наполи Реал Сосьедад
Лестер Брага
Милан Лилль
Вильярреал Маккаби Тель-Авив
Тоттенхэм Антверпен
Динамо Загреб Вольфсбергер
Хоффенхайм Црвена Звезда
Манчестер Юнайтед КРАСНОДАР
Брюгге Ред Булл Зальцбург
Шахтёр Динамо Киев
Аякс Олимпиакос

14:31. Главная интрига для российских болельщиков заключается в том, с кем сыграет «Краснодар». Команде Мурада Мусаева может достаться очень статусный противник, поскольку «быки» оказались в числе несеяных команд из-за своих показателей в Лиге чемпионов.

14:30. Добрый день, уважаемые любители футбола. Вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Мероприятие стартует в три часа дня по московскому времени. Добро пожаловать!
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Шахтёр Донецк, Динамо Киев
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