​«Краснодар» узнает соперника – прямая трансляция жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы (завершена)

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14 Декабря 2020, 14:31,
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15:35. Спасибо за внимание!
15:33. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, а ответные - 25 февраля.
15:32. "Олимпиакос" - ПСВ.
15:31. "Лилль" - "Аякс". Отличные матчи нас ожидают, "Лилль" сейчас в хорошей форме.
15:30. "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтёр" Донецк. Украинская команда будет фаворитом в этой паре.
15:29. "Гранада" - "Наполи". Испано-итальянское противостояние будет интересным.
15:28. "Мольде" - "Хоффенхайм".
15:27. "Янг Бойз" - "Байер".
15:25. "КРАСНОДАР" - "Динамо" Загреб. Команда Мурада Мусаева сыграет с обидчиком ЦСКА.
15:25. А вот и "КРАСНОДАР"!
15:24. "Брага" - "Рома".
15:23. "Ред Булл Зальцбург" - "Вильярреал". Яркая пара, голов может быть много.
15:22. "Славия" - "Лестер". Английская команда здесь явный фаворит.
15:20. "Антверпен" - "Глазго Рейнджерс".
15:19. "Црвена Звезда" - "Милан".
15:18. "Бенфика" - "Арсенал". Тоже достаточно яркая дуэль нас ожидает.
15:16. "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед". Просто роскошная пара, согласитесь.
15:15. "Динамо" Киев - "Брюгге". Хороший жребий для украинской команды.
15:13. Итак, первая пара - "Вольфсбергер" - "Тоттенхэм". Обидчикам ЦСКА вряд ли можно позавидовать.
15:11. Достаточно разговоров - переходим непосредственно к жеребьёвке 1/16 финала Лиги Европы!
15:10. Манише выигрывал Кубок УЕФА в составе "Порту" в 2003 году под руководством Жозе Моуринью.
15:08. Известный в прошлом португальский футболист Манише будет помогать в процедуре жеребьёвки.
15:06. И снова знакомое лицо - генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти на сцене.
15:03. Традиционный видеоролик - представление участников плей-офф Лиги Европы.
15:01. Итак, начинается наше мероприятие. Ведущим по обыкновению является Педру Пинту.
14:47. Что касается ограничений, то в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться команды из одной страны, а также команды, которые пересекались на групповой стадии. Плюс "Краснодар" не попадёт на украинский "Шахтёр".
14:40. По ходу жеребьёвки для формирования каждой пары сначала будут доставать шарик из корзины с несеяными командами, а затем - из корзины с сеяными. Последние проведут ответный матч на своём поле.
14:35. В числе сеяных команд оказались 12 победителей группового этапа, а также четыре лучшие команды из тех, кто занял третьи места на групповой стадии Лиги чемпионов.
|Сеяные
|Несеяные
|Рома
|Янг Бойз
|Арсенал
|Мольде
|Байер
|Славия
|Рейнджерс
|Бенфика
|ПСВ
|Гранада
|Наполи
|Реал Сосьедад
|Лестер
|Брага
|Милан
|Лилль
|Вильярреал
|Маккаби Тель-Авив
|Тоттенхэм
|Антверпен
|Динамо Загреб
|Вольфсбергер
|Хоффенхайм
|Црвена Звезда
|Манчестер Юнайтед
|КРАСНОДАР
|Брюгге
|Ред Булл Зальцбург
|Шахтёр
|Динамо Киев
|Аякс
|Олимпиакос
14:31. Главная интрига для российских болельщиков заключается в том, с кем сыграет «Краснодар». Команде Мурада Мусаева может достаться очень статусный противник, поскольку «быки» оказались в числе несеяных команд из-за своих показателей в Лиге чемпионов.
14:30. Добрый день, уважаемые любители футбола. Вслед за жеребьёвкой Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Мероприятие стартует в три часа дня по московскому времени. Добро пожаловать!
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Шахтёр Донецк, Динамо Киев