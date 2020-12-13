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​Президент «Вольфсбергера» постригся налысо после выхода команды в плей-офф Лиги Европы

13 Декабря 2020, 11:30,

Global Look Press

Президент австрийского клуба «Вольфсбергер» Дитмар Риглер согласился постричься налысо, если его команда сможет пройти в 1/16 финала Лиги Европы. «Вольфсбергер» завоевал заветную путёвку, и президент сдержал обещание.

 

Напомним, «Вольфсбергер» занял в своей группе Лиги Европы второе место. Выше австрийцев финишировало загребское «Динамо», а ниже – голландский «Фейеноорд» и московский ЦСКА.

В понедельник, четырнадцатого декабря, «Вольфсбергер» узнает своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы по итогам жеребьёвки, которая пройдёт в швейцарском Ньоне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Вольфсбергер, Дитмар Риглер
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