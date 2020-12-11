Игрок «Байера» пропустил матч Лиги Европы из-за экзамена в школе

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц не попал в заявку команды на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Славии». Как рассказал после игры главный тренер «фармацевтов» Петер Бос, 17-летний Вирц не сыграл из-за школьного экзамена.

«В четверг у него был важный экзамен. Школа важнее, чем эта игра», - высказался Бос по поводу Вирца после игры.

Стоит отметить, что Флориан Вирц принял участие во всех предыдущих пяти матчах «Байера» на групповой стадии второго по престижности евротурнира.

Добавим, что «Байер» разгромил «Славию» со счётом 4:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.