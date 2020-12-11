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Моуринью высказался о недовольстве Алли

11 Декабря 2020, 12:20,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поведении полузащитника Деле Алли в поединке шестого тура групповой стадии Лиги Европы против бельгийского «Антверпена» (2:0).

«Не нужно убегать от реальности. Игрок находится на скамейке и видит, что сделаны пять замен. Конечно, он недоволен. Я и не ждал, что он будет рад», - передает слова португальского специалиста портал Goal.

Напомним, что Алли после пятой замены покинул скамейку запасных и ушел в подтрибунное помещение. Впрочем, через некоторое время Деле вернулся и досмотрел игру.

«Шпоры» набрали 13 баллов и финишировали на первом месте в квартете J.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Деле Алли
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