Моуринью высказался о недовольстве Алли

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о поведении полузащитника Деле Алли в поединке шестого тура групповой стадии Лиги Европы против бельгийского «Антверпена» (2:0).

«Не нужно убегать от реальности. Игрок находится на скамейке и видит, что сделаны пять замен. Конечно, он недоволен. Я и не ждал, что он будет рад», - передает слова португальского специалиста портал Goal.

Напомним, что Алли после пятой замены покинул скамейку запасных и ушел в подтрибунное помещение. Впрочем, через некоторое время Деле вернулся и досмотрел игру.

«Шпоры» набрали 13 баллов и финишировали на первом месте в квартете J.