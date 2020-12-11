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Ло Чельсо и Бэйли претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

11 Декабря 2020, 08:59,

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Завершились поединки шестого тура группового раунда Лиги Европы. По итогам этих матчей УЕФА представил четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели.

За награду поборются: полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо, хавбек «Байера» Леон Бэйли, форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер, нападающий софийского ЦСКА Али Соу.

Ло Чельсо забил гол в матче против «Антверпена» (2:0), Бэйли оформил дубль в ворота «Славии» (4:0), Байер дважды отличился во встрече с Гентом» (4:1), а Соу сделал дубль в противостоянии с «Ромой» (3:1).

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джовани Ло Чельсо, Леон Бэйли
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