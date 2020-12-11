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Рейтинг УЕФА: всё не так радужно, как могло бы быть

11 Декабря 2020, 01:52,


В шестом туре группового раунда еврокубков только «Краснодар» принёс очки в копилку российских клубов, сыграв вничью с «Челси» (1:1). И только «быки» в начале 2021 года будут пытаться улучшить показатели страны. В то же время конкуренты из Нидерландов и Бельгии имеют по две команды в плей-офф, да и в шестом туре сыграли лучше, отвоевав еще по 0,233 бала у России.

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Рейтинг

Команды

1

Испания

20.142

19.714

19.571

18.928

13.928

92.283

7/ 7

2

Англия

14.928

20.071

22.642

18.571

14.500

90.712

7/ 7

3

Италия

14.250

17.333

12.642

14.928

13.142

72.295

6/ 7

4

Германия

14.571

9.857

15.214

18.714

13.500

71.856

6/ 7

5

Франция

14.416

11.500

10.583

11.666

6.750

54.915

2/ 6

6

Португалия

8.083

9.666

10.900

10.300

8.400

47.349

3/ 5

7

Россия

9.200

12.600

7.583

4.666

4.333

38.382

1/ 6

8

Нидерланды

9.100

2.900

8.600

9.400

6.800

36.800

2/ 5

9

Бельгия

12.500

2.600

7.800

7.600

5.800

36.300

2/ 5

10

Австрия

7.375

9.750

6.200

5.800

6.700

35.825

2/ 5

11

Шотландия

4.375

4.000

6.750

9.750

7.250

32.125

1/ 4

12

Украина

5.500

8.000

5.600

7.200

5.400

31.700

2/ 5

13

Турция

9.700

6.800

5.500

5.000

3.100

30.100

5

14

Дания

8.500

5.250

4.875

5.125

4.125

27.875

4

15

Кипр

5.500

7.000

6.125

5.125

4.000

27.750

4

16

Сербия

2.875

6.375

6.000

6.000

5.000

26.250

1/ 4

17

Швейцария

4.300

6.500

3.900

6.400

4.125

25.225

1/ 4

18

Греция

5.800

5.100

5.100

4.900

4.300

25.200

1/ 5

19

Чехия

5.500

5.500

6.500

2.500

5.000

25.000

1/ 5

20

Хорватия

5.125

5.125

5.750

4.375

4.500

24.875

1/ 5

21

Израиль

6.750

5.625

2.625

2.375

7.000

24.375

1/ 4

22

Швеция

2.750

5.375

4.125

5.750

2.500

20.500

4

23

Болгария

4.250

4.000

4.000

4.125

4.000

20.375

4

24

Норвегия

1.375

4.000

5.375

3.750

5.250

19.750

1/ 4

25

Румыния

3.300

2.900

2.375

5.875

3.750

18.200

4

26

Азербайджан

4.250

4.375

2.375

3.375

2.500

16.875

4

27

Казахстан

2.750

4.250

4.250

3.375

1.000

15.625

4

28

Венгрия

1.875

1.625

3.250

4.500

4.250

15.500

4

29

Беларусь

3.000

3.250

5.000

2.500

1.500

15.250

4

30

Польша

3.875

2.875

2.250

2.125

4.000

15.125

4

31

Словения

2.250

4.625

3.125

2.000

2.250

14.250

4

32

Словакия

2.125

1.875

5.125

3.000

1.500

13.625

4

33

Лихтенштейн

2.500

2.000

1.500

2.500

0.500

9.000

1

34

Литва

0.500

2.375

2.625

1.625

1.625

8.750

4

35

Люксембург

0.750

0.875

2.625

3.000

1.000

8.250

4

36

Босния и Герц.

0.500

1.375

2.000

1.500

2.625

8.000

4

37

Ирландия

2.625

1.125

1.000

1.250

1.875

7.875

4

38

Сев. Македония

1.250

3.125

1.000

0.500

1.750

7.625

4

39

Армения

1.125

0.625

1.500

2.750

1.375

7.375

4

40

Латвия

1.375

0.750

1.625

2.250

1.375

7.375

4

41

Албания

0.875

2.625

1.000

0.750

2.000

7.250

4

42

Сев. Ирландия

0.500

0.750

0.500

2.375

2.833

6.958

3

43

Грузия

1.125

0.125

1.625

2.250

1.750

6.875

4

44

Финляндия

1.750

1.250

0.875

1.625

1.375

6.875

4

45

Молдова

0.875

2.750

1.125

0.750

1.375

6.875

4

46

Мальта

1.250

1.375

1.500

0.750

1.500

6.375

4

47

Фареры

0.375

0.750

1.125

1.125

2.750

6.125

4

48

Косово

0.000

0.000

2.500

1.500

1.833

5.833

3

49

Гибралтар

1.500

0.500

1.000

1.000

1.666

5.666

3

50

Черногория

0.875

1.125

0.375

1.000

1.625

5.000

4

51

Уэльс

1.000

0.500

1.000

1.000

1.500

5.000

4

52

Исландия

1.000

1.125

1.500

0.625

0.625

4.875

4

53

Эстония

1.375

0.625

0.500

0.875

1.375

4.750

4

54

Андорра

0.166

0.166

0.833

1.500

0.666

3.331

3

55

Сан-Марино

0.000

0.166

0.500

0.000

0.500

1.166

3

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
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