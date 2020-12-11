Рейтинг УЕФА: всё не так радужно, как могло бы быть

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11 Декабря 2020, 01:52,
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В шестом туре группового раунда еврокубков только «Краснодар» принёс очки в копилку российских клубов, сыграв вничью с «Челси» (1:1). И только «быки» в начале 2021 года будут пытаться улучшить показатели страны. В то же время конкуренты из Нидерландов и Бельгии имеют по две команды в плей-офф, да и в шестом туре сыграли лучше, отвоевав еще по 0,233 бала у России.
|
№
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Рейтинг
|
Команды
|
1
|
Испания
|
20.142
|
19.714
|
19.571
|
18.928
|
13.928
|
92.283
|
7/ 7
|
2
|
Англия
|
14.928
|
20.071
|
22.642
|
18.571
|
14.500
|
90.712
|
7/ 7
|
3
|
Италия
|
14.250
|
17.333
|
12.642
|
14.928
|
13.142
|
72.295
|
6/ 7
|
4
|
Германия
|
14.571
|
9.857
|
15.214
|
18.714
|
13.500
|
71.856
|
6/ 7
|
5
|
Франция
|
14.416
|
11.500
|
10.583
|
11.666
|
6.750
|
54.915
|
2/ 6
|
6
|
Португалия
|
8.083
|
9.666
|
10.900
|
10.300
|
8.400
|
47.349
|
3/ 5
|
7
|
Россия
|
9.200
|
12.600
|
7.583
|
4.666
|
4.333
|
38.382
|
1/ 6
|
8
|
Нидерланды
|
9.100
|
2.900
|
8.600
|
9.400
|
6.800
|
36.800
|
2/ 5
|
9
|
Бельгия
|
12.500
|
2.600
|
7.800
|
7.600
|
5.800
|
36.300
|
2/ 5
|
10
|
Австрия
|
7.375
|
9.750
|
6.200
|
5.800
|
6.700
|
35.825
|
2/ 5
|
11
|
Шотландия
|
4.375
|
4.000
|
6.750
|
9.750
|
7.250
|
32.125
|
1/ 4
|
12
|
Украина
|
5.500
|
8.000
|
5.600
|
7.200
|
5.400
|
31.700
|
2/ 5
|
13
|
Турция
|
9.700
|
6.800
|
5.500
|
5.000
|
3.100
|
30.100
|
5
|
14
|
Дания
|
8.500
|
5.250
|
4.875
|
5.125
|
4.125
|
27.875
|
4
|
15
|
Кипр
|
5.500
|
7.000
|
6.125
|
5.125
|
4.000
|
27.750
|
4
|
16
|
Сербия
|
2.875
|
6.375
|
6.000
|
6.000
|
5.000
|
26.250
|
1/ 4
|
17
|
Швейцария
|
4.300
|
6.500
|
3.900
|
6.400
|
4.125
|
25.225
|
1/ 4
|
18
|
Греция
|
5.800
|
5.100
|
5.100
|
4.900
|
4.300
|
25.200
|
1/ 5
|
19
|
Чехия
|
5.500
|
5.500
|
6.500
|
2.500
|
5.000
|
25.000
|
1/ 5
|
20
|
Хорватия
|
5.125
|
5.125
|
5.750
|
4.375
|
4.500
|
24.875
|
1/ 5
|
21
|
Израиль
|
6.750
|
5.625
|
2.625
|
2.375
|
7.000
|
24.375
|
1/ 4
|
22
|
Швеция
|
2.750
|
5.375
|
4.125
|
5.750
|
2.500
|
20.500
|
4
|
23
|
Болгария
|
4.250
|
4.000
|
4.000
|
4.125
|
4.000
|
20.375
|
4
|
24
|
Норвегия
|
1.375
|
4.000
|
5.375
|
3.750
|
5.250
|
19.750
|
1/ 4
|
25
|
Румыния
|
3.300
|
2.900
|
2.375
|
5.875
|
3.750
|
18.200
|
4
|
26
|
Азербайджан
|
4.250
|
4.375
|
2.375
|
3.375
|
2.500
|
16.875
|
4
|
27
|
Казахстан
|
2.750
|
4.250
|
4.250
|
3.375
|
1.000
|
15.625
|
4
|
28
|
Венгрия
|
1.875
|
1.625
|
3.250
|
4.500
|
4.250
|
15.500
|
4
|
29
|
Беларусь
|
3.000
|
3.250
|
5.000
|
2.500
|
1.500
|
15.250
|
4
|
30
|
Польша
|
3.875
|
2.875
|
2.250
|
2.125
|
4.000
|
15.125
|
4
|
31
|
Словения
|
2.250
|
4.625
|
3.125
|
2.000
|
2.250
|
14.250
|
4
|
32
|
Словакия
|
2.125
|
1.875
|
5.125
|
3.000
|
1.500
|
13.625
|
4
|
33
|
Лихтенштейн
|
2.500
|
2.000
|
1.500
|
2.500
|
0.500
|
9.000
|
1
|
34
|
Литва
|
0.500
|
2.375
|
2.625
|
1.625
|
1.625
|
8.750
|
4
|
35
|
Люксембург
|
0.750
|
0.875
|
2.625
|
3.000
|
1.000
|
8.250
|
4
|
36
|
Босния и Герц.
|
0.500
|
1.375
|
2.000
|
1.500
|
2.625
|
8.000
|
4
|
37
|
Ирландия
|
2.625
|
1.125
|
1.000
|
1.250
|
1.875
|
7.875
|
4
|
38
|
Сев. Македония
|
1.250
|
3.125
|
1.000
|
0.500
|
1.750
|
7.625
|
4
|
39
|
Армения
|
1.125
|
0.625
|
1.500
|
2.750
|
1.375
|
7.375
|
4
|
40
|
Латвия
|
1.375
|
0.750
|
1.625
|
2.250
|
1.375
|
7.375
|
4
|
41
|
Албания
|
0.875
|
2.625
|
1.000
|
0.750
|
2.000
|
7.250
|
4
|
42
|
Сев. Ирландия
|
0.500
|
0.750
|
0.500
|
2.375
|
2.833
|
6.958
|
3
|
43
|
Грузия
|
1.125
|
0.125
|
1.625
|
2.250
|
1.750
|
6.875
|
4
|
44
|
Финляндия
|
1.750
|
1.250
|
0.875
|
1.625
|
1.375
|
6.875
|
4
|
45
|
Молдова
|
0.875
|
2.750
|
1.125
|
0.750
|
1.375
|
6.875
|
4
|
46
|
Мальта
|
1.250
|
1.375
|
1.500
|
0.750
|
1.500
|
6.375
|
4
|
47
|
Фареры
|
0.375
|
0.750
|
1.125
|
1.125
|
2.750
|
6.125
|
4
|
48
|
Косово
|
0.000
|
0.000
|
2.500
|
1.500
|
1.833
|
5.833
|
3
|
49
|
Гибралтар
|
1.500
|
0.500
|
1.000
|
1.000
|
1.666
|
5.666
|
3
|
50
|
Черногория
|
0.875
|
1.125
|
0.375
|
1.000
|
1.625
|
5.000
|
4
|
51
|
Уэльс
|
1.000
|
0.500
|
1.000
|
1.000
|
1.500
|
5.000
|
4
|
52
|
Исландия
|
1.000
|
1.125
|
1.500
|
0.625
|
0.625
|
4.875
|
4
|
53
|
Эстония
|
1.375
|
0.625
|
0.500
|
0.875
|
1.375
|
4.750
|
4
|
54
|
Андорра
|
0.166
|
0.166
|
0.833
|
1.500
|
0.666
|
3.331
|
3
|
55
|
Сан-Марино
|
0.000
|
0.166
|
0.500
|
0.000
|
0.500
|
1.166
|
3
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар