Рейтинг УЕФА: всё не так радужно, как могло бы быть

В шестом туре группового раунда еврокубков только «Краснодар» принёс очки в копилку российских клубов, сыграв вничью с «Челси» (1:1). И только «быки» в начале 2021 года будут пытаться улучшить показатели страны. В то же время конкуренты из Нидерландов и Бельгии имеют по две команды в плей-офф, да и в шестом туре сыграли лучше, отвоевав еще по 0,233 бала у России.

№ Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Рейтинг Команды 1 Испания 20.142 19.714 19.571 18.928 13.928 92.283 7/ 7 2 Англия 14.928 20.071 22.642 18.571 14.500 90.712 7/ 7 3 Италия 14.250 17.333 12.642 14.928 13.142 72.295 6/ 7 4 Германия 14.571 9.857 15.214 18.714 13.500 71.856 6/ 7 5 Франция 14.416 11.500 10.583 11.666 6.750 54.915 2/ 6 6 Португалия 8.083 9.666 10.900 10.300 8.400 47.349 3/ 5 7 Россия 9.200 12.600 7.583 4.666 4.333 38.382 1/ 6 8 Нидерланды 9.100 2.900 8.600 9.400 6.800 36.800 2/ 5 9 Бельгия 12.500 2.600 7.800 7.600 5.800 36.300 2/ 5 10 Австрия 7.375 9.750 6.200 5.800 6.700 35.825 2/ 5 11 Шотландия 4.375 4.000 6.750 9.750 7.250 32.125 1/ 4 12 Украина 5.500 8.000 5.600 7.200 5.400 31.700 2/ 5 13 Турция 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100 5 14 Дания 8.500 5.250 4.875 5.125 4.125 27.875 4 15 Кипр 5.500 7.000 6.125 5.125 4.000 27.750 4 16 Сербия 2.875 6.375 6.000 6.000 5.000 26.250 1/ 4 17 Швейцария 4.300 6.500 3.900 6.400 4.125 25.225 1/ 4 18 Греция 5.800 5.100 5.100 4.900 4.300 25.200 1/ 5 19 Чехия 5.500 5.500 6.500 2.500 5.000 25.000 1/ 5 20 Хорватия 5.125 5.125 5.750 4.375 4.500 24.875 1/ 5 21 Израиль 6.750 5.625 2.625 2.375 7.000 24.375 1/ 4 22 Швеция 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500 4 23 Болгария 4.250 4.000 4.000 4.125 4.000 20.375 4 24 Норвегия 1.375 4.000 5.375 3.750 5.250 19.750 1/ 4 25 Румыния 3.300 2.900 2.375 5.875 3.750 18.200 4 26 Азербайджан 4.250 4.375 2.375 3.375 2.500 16.875 4 27 Казахстан 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625 4 28 Венгрия 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500 4 29 Беларусь 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250 4 30 Польша 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125 4 31 Словения 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250 4 32 Словакия 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625 4 33 Лихтенштейн 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000 1 34 Литва 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750 4 35 Люксембург 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250 4 36 Босния и Герц. 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000 4 37 Ирландия 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875 4 38 Сев. Македония 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625 4 39 Армения 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375 4 40 Латвия 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375 4 41 Албания 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250 4 42 Сев. Ирландия 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958 3 43 Грузия 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875 4 44 Финляндия 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875 4 45 Молдова 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875 4 46 Мальта 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375 4 47 Фареры 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125 4 48 Косово 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833 3 49 Гибралтар 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666 3 50 Черногория 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000 4 51 Уэльс 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000 4 52 Исландия 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875 4 53 Эстония 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750 4 54 Андорра 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331 3 55 Сан-Марино 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166 3