Кейн значительно увеличил количество результативных передач

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в этом сезоне сделал 12 голевых передач, что составляет на одну больше, чем в предыдущих трёх сезонах в АПЛ и Лиге чемпионов вместе взятых (11 ассистов), сообщает Squawka Football.

Англичанин в этом сезоне в АПЛ провёл одиннадцать игр, забил 8 голов и отдал десять голевых передач, а в Лиге Европы за 6 матчей отметился шестью мячами и тремя ассистами.

«Тоттенхэм» набрал 24 очка после одиннадцати игр во внутреннем чемпионате и делит первое место с «Ливерпулем», а в Лиге Европы занял первое место в группе с тринадцатью очками, опередив бельгийский «Антверпен», австрийский ЛАСК и болгарский «Лудогорец».