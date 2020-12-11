Фонсеке многое не понравилось в игре «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека на пресс-конференции после поражения 1:3 от софийского ЦСКА в матче шестого тура Лиги Европы поделился своими впечатлениями об игре.

«Мы проиграли, и мне многое не понравилось. Мы в Лиге Европы, где соперник был чрезвычайно эффективен, а мы допустили ошибки», - заявил португальский специалист. «Тогда мы создавали шансы, но они защищались. Сделали ошибки, которые не должны совершать».

«Рома», несмотря на поражение, набрала 13 очков и вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в группе со швейцарским «Янг Бойз», румынским ЧФР и болгарским ЦСКА София.