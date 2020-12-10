​«Аякс», «Брюгге», «Шахтёр» и «МЮ» окажутся сеяными при жеребьёвке Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Восемь команд, которые заняли в своих группах третьи места, отправились в плей-офф Лиги Европы. По результатам выступлений на групповой стадии эти команды разделились на сеяные (которые при жеребьёвке присоединятся к первым местам групп Лиги Европы) и несеяные (которые при жеребьёвке присоединятся ко вторым местам групп Лиги Европы).

Сеяными стали «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтёр» и «Аякс», исходя из таблицы ниже.

М Команда Очки Разница мячей Посев 1 Манчестер Юнайтед 9 15:10 сеяный 2 Брюгге 8 8:10 сеяный 3 Шахтёр 8 5:12 сеяный 4 Аякс 7 7:7 сеяный 5 Краснодар 5 6:11 несеяный 6 Ред Булл Зальцбург 4 10:17 несеяный 7 Динамо Киев 4 4:13 несеяный 8 Олимпиакос 3 2:10 несеяный

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря.