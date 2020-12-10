​«Аякс», «Брюгге», «Шахтёр» и «МЮ» окажутся сеяными при жеребьёвке Лиги Европы

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10 Декабря 2020, 01:34,
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Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Восемь команд, которые заняли в своих группах третьи места, отправились в плей-офф Лиги Европы. По результатам выступлений на групповой стадии эти команды разделились на сеяные (которые при жеребьёвке присоединятся к первым местам групп Лиги Европы) и несеяные (которые при жеребьёвке присоединятся ко вторым местам групп Лиги Европы).
Сеяными стали «Манчестер Юнайтед», «Брюгге», «Шахтёр» и «Аякс», исходя из таблицы ниже.
|М
|Команда
|Очки
|Разница мячей
|Посев
|1
|Манчестер Юнайтед
|9
|15:10
|сеяный
|2
|Брюгге
|8
|8:10
|сеяный
|3
|Шахтёр
|8
|5:12
|сеяный
|4
|Аякс
|7
|7:7
|сеяный
|5
|Краснодар
|5
|6:11
|несеяный
|6
|Ред Булл Зальцбург
|4
|10:17
|несеяный
|7
|Динамо Киев
|4
|4:13
|несеяный
|8
|Олимпиакос
|3
|2:10
|несеяный
Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в понедельник, четырнадцатого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Краснодар, Шахтёр Донецк, Динамо Киев, Аякс, Олимпиакос, Брюгге, Ред Булл Зальцбург