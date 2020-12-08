Матч между «Вильярреалом» и «Карабахом» отложен из-за вспышки коронавируса в составе азербайджанской команды

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Карабахом» отложен.

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, у «Карабаха» нет достаточного количества игроков для матча с «Вильярреалом» из-за вспышки коронавируса. УЕФА свяжется с обоими клубами, оценит ситуацию и вынесет решение в ближайшие дни.

Матч между «Вильярреалом» и «Карабахом» должен был состояться в четверг, 10 декабря.

«Вильярреал» уже гарантировал себе первую строчку в турнирной таблице группы I, что касается «Карабаха», то азербайджанский клуб уже лишился шансов на выход, расположившись с одним очком на последнем месте.