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Марадишвили – о поражении от «Вольфсбергера»: «Играли хорошо»

04 Декабря 2020, 18:22,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвёл итоги матча с «Вольфсбергером» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график», - сказал Марадишвили в интервью пресс-служба клуба.

После вчерашнего поражения «армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

В российской Премьер-лиге ЦСКА после шестнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице.

20-летний россиянин сыграл двадцать матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Константин Марадишвили
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