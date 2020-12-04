Марадишвили – о поражении от «Вольфсбергера»: «Играли хорошо»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвёл итоги матча с «Вольфсбергером» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график», - сказал Марадишвили в интервью пресс-служба клуба.

После вчерашнего поражения «армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

В российской Премьер-лиге ЦСКА после шестнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице.

20-летний россиянин сыграл двадцать матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.