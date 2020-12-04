Марадишвили – о поражении от «Вольфсбергера»: «Играли хорошо»

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04 Декабря 2020, 18:22,
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвёл итоги матча с «Вольфсбергером» (0:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«В основном играли хорошо, просто не реализовали свои моменты. Не думаю, что у команды спад, просто тяжелый график», - сказал Марадишвили в интервью пресс-служба клуба.
После вчерашнего поражения «армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.
В российской Премьер-лиге ЦСКА после шестнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице.
20-летний россиянин сыграл двадцать матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Константин Марадишвили