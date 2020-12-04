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Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

04 Декабря 2020, 09:07,

УЕФА

УЕФА представил номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам матчей пятого тура.

В список претендентов включены следующие игроки: полузащитник «Мольде» Магнус Эйкрем, нападающий «Милана» Йенс Хауге, форвард «Лилля» Бурак Йылмаз и футболист «Браги» Вендерсон Галено.

Эйкрем забил гол и отдал ассист во встрече с «Дандолком» (3:1), Хауге отличился голом в ворота «Селтика» (4:2), дубль Йылмаза помог «Лиллю» одолеть «Спартой» (2:1), а Галено забил мяч и сделал два ассиста во встрече с АЕКом (4:2).

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Магнус Эйкрем, Йенс Хауге
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