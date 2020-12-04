Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

УЕФА представил номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы по итогам матчей пятого тура.

В список претендентов включены следующие игроки: полузащитник «Мольде» Магнус Эйкрем, нападающий «Милана» Йенс Хауге, форвард «Лилля» Бурак Йылмаз и футболист «Браги» Вендерсон Галено.

Эйкрем забил гол и отдал ассист во встрече с «Дандолком» (3:1), Хауге отличился голом в ворота «Селтика» (4:2), дубль Йылмаза помог «Лиллю» одолеть «Спартой» (2:1), а Галено забил мяч и сделал два ассиста во встрече с АЕКом (4:2).

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.