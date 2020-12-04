«Рапид» установил антирекорд Лиги Европы

В рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы лондонский «Арсенал» на своем поле встречался с австрийским «Рапидом». Английский клуб отпраздновал победу со счетом 4:1.

Как информирует в Gracenote Live в «Твиттере», футбольный клуб из Вены потерпел 27-е поражение в турнире, установив антирекорд соревнований. Следом идет норвежский «Русенборг», который за время выступлений в Лиге Европы проиграл 26 раз. У лиссабонского «Спортинга» и датского «Копенгагена» по 23 неудачи в турнире.

После пяти туров «Арсенал» набрал 15 баллов и вышел в плей-офф, а «Рапид» с шестью очками располагается на третьей позиции.