«Рапид» установил антирекорд Лиги Европы

|
04 Декабря 2020, 08:40,
|
|
В рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы лондонский «Арсенал» на своем поле встречался с австрийским «Рапидом». Английский клуб отпраздновал победу со счетом 4:1.
Как информирует в Gracenote Live в «Твиттере», футбольный клуб из Вены потерпел 27-е поражение в турнире, установив антирекорд соревнований. Следом идет норвежский «Русенборг», который за время выступлений в Лиге Европы проиграл 26 раз. У лиссабонского «Спортинга» и датского «Копенгагена» по 23 неудачи в турнире.
После пяти туров «Арсенал» набрал 15 баллов и вышел в плей-офф, а «Рапид» с шестью очками располагается на третьей позиции.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рапид Вена