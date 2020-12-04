Все участники плей-офф Лиги Европы

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04 Декабря 2020, 00:58,
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Перед последним туром групповой части Лиги Европы заметно увеличились количество команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.
Группа А: «Рома» (первое место);
Группа В: «Арсенал» (первое место);
Группа С: «Славия» Прага и «Байер»;
Группа D: «Глазго Рейнджерс» и «Бенфика»;
Группа Е: «Гранада» и ПСВ;
Группа G: «Брага» и «Лестер»;
Группа Н: «Лилль» и «Милан»;
Группа I: «Вильярреал» (первое место);
Группа J: «Антверпен» и «Тоттенхэм»;
Группа К: «Динамо» Загреб (первое место);
Группа L: «Хоффенхайм» (первое место) и «Црвена Звезда» (второе место).
К сожалению, московский ЦСКА потерял шансы на евровесну.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко