Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Все участники плей-офф Лиги Европы

04 Декабря 2020, 00:58,


Перед последним туром групповой части Лиги Европы заметно увеличились количество команд, которые гарантировали себе место в плей-офф турнира.

Группа А: «Рома» (первое место);

Группа В: «Арсенал» (первое место);

Группа С: «Славия» Прага и «Байер»;

Группа D: «Глазго Рейнджерс» и «Бенфика»;

Группа Е: «Гранада» и ПСВ;

Группа G: «Брага» и «Лестер»;

Группа Н: «Лилль» и «Милан»;

Группа I: «Вильярреал» (первое место);

Группа J: «Антверпен» и «Тоттенхэм»;

Группа К: «Динамо» Загреб (первое место);

Группа L: «Хоффенхайм» (первое место) и «Црвена Звезда» (второе место).

К сожалению, московский ЦСКА потерял шансы на евровесну.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола