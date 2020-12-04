Диас: «У нас фантастическая команда»

Атакующий полузащитник Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», высказался о волевой победе над «Селтиком» (4:2) в групповом этапе Лиги Европы.

«Это просто фантастическая команда. Сегодня мы неудачно начали матч, но смогли правильно отреагировать на это. Я доволен своим голом, но самое важное на сегодня – это победа и выход в плей-офф. Сейчас мы можем отпраздновать успех. Команда довольна таким выступлением.

Я играют там, где хочет тренер. У меня всё хорошо, но я знаю, что по-прежнему могу стать лучше. Я рад работать с этими парнями. Нам не хватает Ибрагимовича, потому что он является невероятным футболистом, он всегда важен для нас. Но мы сосредоточены и стараемся преуспеть даже в те моменты, когда он не с нами», - цитирует Диаса пресс-служба УЕФА.