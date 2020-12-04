Пиоли: «Ребята хотели проверить меня, чтобы увидеть, полностью ли я выздоровел»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Селтиком» (4:2) в групповом этапе Лиги Европы.

«Ребята хотели проверить меня, чтобы увидеть, полностью ли я выздоровел от коронавируса. Мы начали хорошо, но две ошибки доставили нам проблем. Это может быть поучительный момент, который поможет нам расти. Даже в том случае, если мы уступаем 2:0, нужно продолжать играть как команда, что мы и делали сегодня.

Коронавирус? Эти две недели казались вечностью. Мне очень приятно проводить время с игроками и сотрудниками клуба. Мы хотим продолжать в том же духе и оставаться амбициозными», - цитирует Пиоли Football Italia.