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​Финал дебютного розыгрыша Лиги конференций примет Албания

03 Декабря 2020, 19:41,


Со следующего сезона в Европе будет три клубных турнира – к Лиге чемпионов и Лиге Европы прибавится Лига конференций. В четверг на заседании исполнительного комитета УЕФА было решено, что финал дебютного розыгрыша этого турнира в 2022 году примет албанский город Тирана.

Также в ходе заседания Италия была утверждена как хозяин финальной части Лиги наций. «Финал четырёх» пройдёт в октябре следующего года в Турине и Милане. Это было очевидно, ведь среди команд, вышедших в финальную часть, только Италия подавала заявку. 

Что касается молодёжного чемпионата Европы (до 21 года), то в 2023 году его примут Румыния и Грузия. Румыны примут матч открытия, а грузины – финал.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига конференций
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