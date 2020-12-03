​Финал дебютного розыгрыша Лиги конференций примет Албания

Со следующего сезона в Европе будет три клубных турнира – к Лиге чемпионов и Лиге Европы прибавится Лига конференций. В четверг на заседании исполнительного комитета УЕФА было решено, что финал дебютного розыгрыша этого турнира в 2022 году примет албанский город Тирана.

Также в ходе заседания Италия была утверждена как хозяин финальной части Лиги наций. «Финал четырёх» пройдёт в октябре следующего года в Турине и Милане. Это было очевидно, ведь среди команд, вышедших в финальную часть, только Италия подавала заявку.

Что касается молодёжного чемпионата Европы (до 21 года), то в 2023 году его примут Румыния и Грузия. Румыны примут матч открытия, а грузины – финал.