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Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с детско-юношеских школ»

27 Ноября 2020, 11:17,

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Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о критике в адрес российских команд из-за неудачного выступления в нынешнем сезоне еврокубков. Клубы РПЛ после четырех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не смогли одержать ни одной победы.

«Критика заслужена, проблемы налицо. Многое надо менять, начиная с низов, с детско-юношеских школ. Есть люди, которые работают наверху, надеюсь, им это будет по силам. Но для этого нужно время», - сказал Радимов.

В еврокубках российскую Премьер-лигу представляют четыре коллектива. Московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Краснодар» играют в Лиге чемпионов, а ЦСКА выступает в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Владислав Радимов
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Комментарии (1)
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0
Spirit
27 Ноября 2020, 11:47

Буланов не опохмелился?

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