Радимов: «В российском футболе надо многое менять, начиная с детско-юношеских школ»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о критике в адрес российских команд из-за неудачного выступления в нынешнем сезоне еврокубков. Клубы РПЛ после четырех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не смогли одержать ни одной победы.

«Критика заслужена, проблемы налицо. Многое надо менять, начиная с низов, с детско-юношеских школ. Есть люди, которые работают наверху, надеюсь, им это будет по силам. Но для этого нужно время», - сказал Радимов.

В еврокубках российскую Премьер-лигу представляют четыре коллектива. Московский «Локомотив», петербургский «Зенит» и «Краснодар» играют в Лиге чемпионов, а ЦСКА выступает в Лиге Европы.