Геркус: «С этой еврокубковой кампанией всё понятно - она вошла в историю как самая провальная»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о провальном выступлении российских клубов в еврокубках. Команды, представляющие РПЛ, по итогам четырех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не смогли одержать ни одной победы.

«С этой кампанией все понятно - она уже вошла в историю как самая провальная - 0 побед. Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

Напомним, что в еврокубках чемпионат России представляют четыре клуба. Петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» выступают в Лиге чемпионов, а столичный ЦСКА играет в Лиге Европы.