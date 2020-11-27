Геркус: «С этой еврокубковой кампанией всё понятно - она вошла в историю как самая провальная»

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27 Ноября 2020, 10:41,
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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о провальном выступлении российских клубов в еврокубках. Команды, представляющие РПЛ, по итогам четырех туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не смогли одержать ни одной победы.
«С этой кампанией все понятно - она уже вошла в историю как самая провальная - 0 побед. Ноль побед из 16 игр в групповых этапах. Это рекорд надолго», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».
Напомним, что в еврокубках чемпионат России представляют четыре клуба. Петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар» выступают в Лиге чемпионов, а столичный ЦСКА играет в Лиге Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Илья Геркус
Если так будут продолжать в ближайшем будущем в еврокубках из России будут участвовать только 2-3 команды и то с квалификации....