Каррера прокомментировал разгромное поражение АЕКа от «Зари»

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27 Ноября 2020, 10:15,
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Наставник греческого АЕКа Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», высказался о поражении от луганской «Зари» в поединке четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.
«Это был тяжелый вечер для нас, но я ничего не могу сказать своим игрокам. Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете», - сказал итальянский специалист.
После четырех проведенных туров подопечные Массимо Карреры набрали три очка и занимают третье место в таблице квартета G. В следующем туре групповой стадии АЕК на своем поле примет португальскую «Брагу». Матч состоится в четверг, третьего декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Массимо Каррера, Заря, АЕК Афины