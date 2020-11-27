Каррера прокомментировал разгромное поражение АЕКа от «Зари»

Наставник греческого АЕКа Массимо Каррера, известный по работе в московском «Спартаке», высказался о поражении от луганской «Зари» в поединке четвертого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

«Это был тяжелый вечер для нас, но я ничего не могу сказать своим игрокам. Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете», - сказал итальянский специалист.

После четырех проведенных туров подопечные Массимо Карреры набрали три очка и занимают третье место в таблице квартета G. В следующем туре групповой стадии АЕК на своем поле примет португальскую «Брагу». Матч состоится в четверг, третьего декабря.