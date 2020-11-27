Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После матчей четвертого тура еврокубков Португалия в очередной раз оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от между странами увеличился до 6,467 балла.

Занимающая восьмое место в рейтинге УЕФА Голландия приблизились к России на 0,867 очка благодаря успешному выступлению своих клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отставание голландцев от россиян сократилось с 2,949 баллов до 2,082.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания - 81,426

2. Англия - 85,997

3. Италия - 67,295

4. Германия - 66,570

5. Франция - 52,758

6. Португалия - 44,349

7. Россия - 37,882

8. Голландия - 35,800