Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

|
27 Ноября 2020, 09:14,
|
|
После матчей четвертого тура еврокубков Португалия в очередной раз оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от между странами увеличился до 6,467 балла.
Занимающая восьмое место в рейтинге УЕФА Голландия приблизились к России на 0,867 очка благодаря успешному выступлению своих клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Отставание голландцев от россиян сократилось с 2,949 баллов до 2,082.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания - 81,426
2. Англия - 85,997
3. Италия - 67,295
4. Германия - 66,570
5. Франция - 52,758
6. Португалия - 44,349
7. Россия - 37,882
8. Голландия - 35,800
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: таблица коэффициентов УЕФА
Вапче параллельно