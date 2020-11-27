Игрок «Славии» прорвался со своей половины поля и поразил дальнюю девятку ударом с 30 метров - видео

В матче группы С Лиги наций между «Ниццей» и «Славией» случился футбольный шедевр. На 14-й минуте игрок гостей Ондржей Лингр получил мяч на своей половине поля у центрального круга и рванул в сторону чужих ворот. Не сближаясь с соперниками Лингр сходу пробил метров с 30 и попал точнехонько в дальнюю девятку. Голкипер сам был в шоке и даже не дернулся в сторону мяча.

Примечательно, что один из самых памятных голов Диего Марадоны был забит в похожем стиле, правда здесь чех забил свой дебютный гол за «Славию», не обыграв ни одного соперника.