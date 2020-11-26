Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Заря» разгромила АЕК Карреры, загребское «Динамо» трижды забило «Вольфсбергеру»

26 Ноября 2020, 22:52,

Евро-Футбол.Ру

Луганская «Заря» наконец-то порадовала своих болельщиков победой в Лиге Европы. В гостевом матче с АЕКом Массимо Карреры украинская команда получила перевес в количестве игроков на поле после удаления у греков Евгения Шахова. После этого «Заря» забила три безответных гола и догнала АЕК в таблице (по 3 очка).

«Карабах» был близок к тому, чтобы набрать первые очки в турнире, дважды вел в игре с «Сивасспором», но все же потерпел поражение 2:3.

Лидером группы, где выступает ЦСКА, остается загребское «Динамо», которое на выезде разобралось с «Вольфсбергером» (3:0).

Протокол игры  
АЕК 0:3 Заря
    61' Громов Артём (0:1)
    75' Кабаев Владислав (0:2)
    86' Юрченко Владлен (0:3)
Georgios Athanasiadis Сварнас Эфстратиос   70'   82' (Василантонопулос Ставрос (   82') Чигринский Дмитрий Неделчару Ионуц Бакакис Михалис   65' (Ансарифард Карим (   65') Шахов Евгений   43'   49' Крстичич Ненад Симоэш Андре   55'   87' (Махаирас Теодосиос (   87') Инсуа Эмануэль Танкович Муамер   49'   65' (Галанопулос Костас (   65') Ливайя Марко
Запасные: Цидотас Панайотис Теохарис Гиоргос Хнид Нассим Giannis Sardelis Христопулос Эфтимиос Албанис Христос Оливейра Нелсон Ботос Яннис-Фивос
Шевченко Никита Фаворов Денис Вернидуб Виталий   49' Абу-Ханна Джоэл Цыганик Андрей Кочергин Владислав   86'   82' (Лунёв Максим (   82') Иванисеня Дмитрий Юрченко Владлен   87' (Сайяд Аллахьяр (   87') Кабаев Владислав   87' (Гринь Сергей (   87') Гладкий Александр   63' (Назарина Егор (   63') Громов Артём   87' (Перович Михаил (   87')
Запасные: Поддубный Дмитрий Василь Никола Мацапура Дмитрий
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
Протокол игры  
Карабах 2:3 Сивасспор
(1:0) Зубир Абделла 8'    
    40' Коне Аруна (1:1)
(2:1) Матич Урош 51'    
    58' Кайоде Оларенваджу (2:2)
    79' Коне Аруна (2:3)
Магомедалиев Шахрудин Гуррье Вильд-Дональд Гараев Гара   40' Медина Кевин Джафаргулиев Элвин Квабена Овусу   58' Матич Урош Иббрахимли Исмаил Байрамов Турал   66' (Хайме Ромеро (   66') Мадатов Махир Зубир Абделла
Запасные: Гусейнли Рауф Аразлы Айхан Балаев Эмил
Самасса Мамаду II   9' Гойяно Марсело   62' Аппиндангойе Аарон Османпаша Джанер Чифтчи Угюр Ялчин Робин   20' (Кофи Исаак (   20') Клаудемир де Соуза Градель Макс-Ален Озтекин Ясин   90'   90' (Камара Самба (   90') Коне Аруна Нинга Родрике   57' (Кайоде Оларенваджу (   57')
Запасные: Вурал Али Шашал
26 ноября. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
Протокол игры  
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб
    60' Майер Ловро (0:1)
    75' Петкович Бруно (0:2)
    90' (0:3)
Куттин Мануэль Новак Михаэль   83' Баумгартнер Доминик   46' (Рнич Неманья (   46') Лочошвили Лука Шерцер Йонатан   59'   82' (Гиорбелидзе Гурам (   82') Ляйтгеб Марио   44' Штрацниг Кай   72' (Шпранглер Свен (   72') Линдль Михаэль Верницниг Кристофер   66' (Йовелич Деян (   66') Визингер Дарио   82' (Шмербок Марк-Андре (   82') Перец Элиэль
Запасные: Шефль Лукас Сольдо Марко Перич Штефан Павелич Марио Фильгут Лео Кофлер Александр
Ливакович Доминик Мохаррами Садех Теофил-Катерин Кевин Лауритсен Расмус Гвардиол Йошко Майер Ловро   74' (Франьич Бартол (   74') Якич Кристиян   83' (Толич Марко (   83') Адеми Ариян Оршич Мислав   74' (Иванушец Лука (   74') Кастрати Лирим Петкович Бруно
Запасные: Бертон Робби Стоянович Петар Перич Дино Леовац Марин Чуже Марио Шутало Йосип Загорац Даниел
26 ноября. Стадион "Вёртерзе-Штадион" (Клагенфурт).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Заря, Динамо Загреб, Карабах, Аек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов
Первый пошёл: «Краснодар» опять проиграл «Севилье» и распрощался с плей-офф Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола