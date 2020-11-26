«Заря» разгромила АЕК Карреры, загребское «Динамо» трижды забило «Вольфсбергеру»

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26 Ноября 2020, 22:52,
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Луганская «Заря» наконец-то порадовала своих болельщиков победой в Лиге Европы. В гостевом матче с АЕКом Массимо Карреры украинская команда получила перевес в количестве игроков на поле после удаления у греков Евгения Шахова. После этого «Заря» забила три безответных гола и догнала АЕК в таблице (по 3 очка).
«Карабах» был близок к тому, чтобы набрать первые очки в турнире, дважды вел в игре с «Сивасспором», но все же потерпел поражение 2:3.
Лидером группы, где выступает ЦСКА, остается загребское «Динамо», которое на выезде разобралось с «Вольфсбергером» (3:0).
Протокол игры
|61' Громов Артём (0:1)
|75' Кабаев Владислав (0:2)
|86' Юрченко Владлен (0:3)
Georgios Athanasiadis • Сварнас Эфстратиос 70' 82' ( Василантонопулос Ставрос ( 82') • Чигринский Дмитрий • Неделчару Ионуц • Бакакис Михалис 65' ( Ансарифард Карим ( 65') • Шахов Евгений 43' • 49'Крстичич Ненад • Симоэш Андре 55' 87' ( Махаирас Теодосиос ( 87') • Инсуа Эмануэль • Танкович Муамер 49' 65' ( Галанопулос Костас ( 65') • Ливайя Марко
Шевченко Никита • Фаворов Денис • Вернидуб Виталий • 49'Абу-Ханна Джоэл • Цыганик Андрей • Кочергин Владислав 86' 82' ( Лунёв Максим ( 82') • Иванисеня Дмитрий • Юрченко Владлен 87' ( Сайяд Аллахьяр ( 87') • Кабаев Владислав 87' ( Гринь Сергей ( 87') • Гладкий Александр 63' ( Назарина Егор ( 63') • Громов Артём 87' ( Перович Михаил ( 87')
Запасные: Поддубный Дмитрий • Василь Никола • Мацапура Дмитрий
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
Протокол игры
|(1:0) Зубир Абделла 8'
|40' Коне Аруна (1:1)
|(2:1) Матич Урош 51'
|58' Кайоде Оларенваджу (2:2)
|79' Коне Аруна (2:3)
Магомедалиев Шахрудин • Гуррье Вильд-Дональд • Гараев Гара • 40'Медина Кевин • Джафаргулиев Элвин • Квабена Овусу • 58'Матич Урош • Иббрахимли Исмаил • Байрамов Турал 66' ( Хайме Ромеро ( 66') • Мадатов Махир • Зубир Абделла
Запасные: Гусейнли Рауф • Аразлы Айхан • Балаев Эмил
Самасса Мамаду II • 9'Гойяно Марсело • 62'Аппиндангойе Аарон • Османпаша Джанер • Чифтчи Угюр • Ялчин Робин 20' ( Кофи Исаак ( 20') • Клаудемир де Соуза • Градель Макс-Ален • Озтекин Ясин 90' 90' ( Камара Самба ( 90') • Коне Аруна • Нинга Родрике 57' ( Кайоде Оларенваджу ( 57')
Запасные: Вурал Али Шашал
26 ноября. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
Протокол игры
|60' Майер Ловро (0:1)
|75' Петкович Бруно (0:2)
|90' (0:3)
Куттин Мануэль • Новак Михаэль • 83'Баумгартнер Доминик 46' ( Рнич Неманья ( 46') • Лочошвили Лука • Шерцер Йонатан 59' 82' ( Гиорбелидзе Гурам ( 82') • Ляйтгеб Марио • 44'Штрацниг Кай 72' ( Шпранглер Свен ( 72') • Линдль Михаэль • Верницниг Кристофер 66' ( Йовелич Деян ( 66') • Визингер Дарио 82' ( Шмербок Марк-Андре ( 82') • Перец Элиэль
Запасные: Шефль Лукас • Сольдо Марко • Перич Штефан • Павелич Марио • Фильгут Лео • Кофлер Александр
Ливакович Доминик • Мохаррами Садех • Теофил-Катерин Кевин • Лауритсен Расмус • Гвардиол Йошко • Майер Ловро 74' ( Франьич Бартол ( 74') • Якич Кристиян 83' ( Толич Марко ( 83') • Адеми Ариян • Оршич Мислав 74' ( Иванушец Лука ( 74') • Кастрати Лирим • Петкович Бруно
Запасные: Бертон Робби • Стоянович Петар • Перич Дино • Леовац Марин • Чуже Марио • Шутало Йосип • Загорац Даниел
26 ноября. Стадион "Вёртерзе-Штадион" (Клагенфурт).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Заря, Динамо Загреб, Карабах, Аек