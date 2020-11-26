«Заря» разгромила АЕК Карреры, загребское «Динамо» трижды забило «Вольфсбергеру»

Луганская «Заря» наконец-то порадовала своих болельщиков победой в Лиге Европы. В гостевом матче с АЕКом Массимо Карреры украинская команда получила перевес в количестве игроков на поле после удаления у греков Евгения Шахова. После этого «Заря» забила три безответных гола и догнала АЕК в таблице (по 3 очка).

«Карабах» был близок к тому, чтобы набрать первые очки в турнире, дважды вел в игре с «Сивасспором», но все же потерпел поражение 2:3.

Лидером группы, где выступает ЦСКА, остается загребское «Динамо», которое на выезде разобралось с «Вольфсбергером» (3:0).