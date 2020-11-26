Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Фейеноордом»

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26 Ноября 2020, 19:45,
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Сегодня, 26 ноября, в рамках группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на своём поле примет «Фейеноорд».
Стал известен стартовый состав российской команды.
ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Эджуке, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Ахметов, Котин, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.
Начало матча запланировано на 20:55 по московскому времени.
После четырёх туров «армейцы» с двумя очками занимают последнее место в турнирной таблице группы K, отставая от первого места всего лишь на три балла. В параллельном матче группы «Вольфсбергер» на своем поле примет загребское «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Фейеноорд