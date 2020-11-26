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Роджерс – о матче против «Браги»: «Мы здорово играем в гостях»

26 Ноября 2020, 17:52,

Global Look Press

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча против «Браги» в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Стоит отметить, что мы здорово играем в гостях, но нельзя недооценивать «Брагу» - это сильная команда. Наша цель – выйти в плей-офф, хотим сделать это быстрее. Чем раньше мы добьемся поставленной цели, тем лучше это будет для нас, потому что появится возможность сконцентрироваться на выступлениях в других турнирах», - цитирует Роджерса пресс-служба «Лестера».

Матч между «Брагой» и «Лестером» состоится сегодня, 26 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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