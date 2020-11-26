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Масалитин: «В российском футболе нужна революция с участием государства»

26 Ноября 2020, 13:14,


Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин уверен, что без вмешательства государства российский футбол окончательно уйдёт в небытие. Об этом Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- Мы уже потеряли репутацию на международном уровне, остаётся только уйти красиво. Дай бог ещё пройдёт кто-то в весну Лиги Европы, но всё равно впечатление удручающее от нашего футбола. Естественно, он болен, и его надо чем-то лечить, возможно, чем-то жертвовать. А если ничего не делать, то так и будем с каждым годом уходить всё ниже, ниже и ниже. Никакие деньги не помогут – нам нужно принимать программу развития футбола на государственном уровне. Лучше сделать сначала шаг назад, всё переосмыслить, проанализировать, почему так происходит, и сделать потом два, а то и три шага вперёд. Необходима революция в нашем футболе просто-напросто.

Раньше ещё советский запас оставался, играли люди, рождённые в ту пору, какая-то система сохранялась. ЦСКА и «Зенит» что-то там выигрывали в Европе, но всё время на старом багаже выезжать не будешь, и всё пошло вниз, вниз и вниз. Была надежда, что чемпионат мира даст толчок к развитию футбола в стране, но стало ещё хуже. Где-то в сердцах у нас есть надежда, что мы вот-вот должны выстрелить, что у нас сильная сборная, сильные клубы. Мы не привыкли не обыгрывать даже средних соперников, я не говорю уже о топ-командах. Ещё раз говорю: нужна продуманная государственная программа, чтобы поднять футбол в стране и не допустить скатывания на дно.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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redwhite1959
26 Ноября 2020, 13:28

Куда ни глянь - все правильно говорят! Но после правильных слов ничего затем не происходит(( При чём тут помощь государства? Нужно осознать - футболом в стране руководят НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ люди! И покуда к руководству футболом не придут ПРОФЕССИОНАЛЫ, так и будет продолжаться скатывание вниз. Два вопроса в этой связи - 1) где эти ПРОФЕССИОНАЛЫ? 2) если они даже и есть, кто же их поставит на руководящие посты?

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