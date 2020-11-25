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​Жезуш назвал Джеррарда легендой «Челси»

25 Ноября 2020, 17:56,

fratria.ru

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш допустил ошибку во время пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Рейнджерса».

Клуб из Глазго возглавляет Стивен Джеррард, и Жезуш сказал несколько слов по поводу своего оппонента.

«Джеррард – легенда мирового футбола и особенно «Челси», - сказал Жезуш. Впрочем, тренер быстро исправился. Очевидно, он перепутал Джеррарда с Лэмпардом.

В социальных сетях фанаты тут же вспомнили досадное падение Стивена Джеррарда в матче «Ливерпуля» против «Челси», из-за которого лондонцы забили гол и преградили мерсисайдцам путь к чемпионству в сезоне 2013/2014.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Ливерпуль, Стивен Джеррард, Жорже Жезуш
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