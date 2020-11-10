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Асенсио – о матч против сборной Голландии: «Во мне течёт голландская кровь»

10 Ноября 2020, 22:15,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, вызванный в сборную Испании вместо нападающего «Барселоны» Ансу Фати, получившего травму, пообщался с прессой.

«Мне ещё нужно время, чтобы выйти на пик формы. Я верю в свои возможности, в ближайших играх я смогу это показать.

Очень важно, когда тренер доверяет мне. Получить вызов в сборную – это всегда особенное событие.

Матч против сборной Голландии? Для меня это особенный матч, потому что моя мама из Голландии. Встретиться с этим соперником и приехать в Голландию – это прекрасно. Во мне течёт голландская кровь, я чувствую себя немного голландцем, я часто приезжаю к родственникам в эту страну», - цитирует Асенсио Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марко Асенсио
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