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Фоден возобновил тренировки

10 Декабря 2024 • 18:58 Комментировать
Ювентус
...
Манчестер Сити
1 3.85 X 3.45 2 2.00
11.12 23:00

«Манчестер Сити» ведёт подготовку к гостевому матчу шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Хорошей новостью для «горожан» является возвращение к тренировкам атакующего полузащитника Фила Фодена. На выходных футболист не сыграл против «Кристал Пэлас» (ничья 2:2) из-за проблем со здоровьем. О том, что Фоден снова тренируется, сообщает BBC.

Футболисты «Ювентуса» и «Манчестер Сити» услышат стартовый свисток 11 декабря в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл только один из девяти последних матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

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ЮВЕНТУС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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