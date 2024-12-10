Фоден возобновил тренировки

«Манчестер Сити» ведёт подготовку к гостевому матчу шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». Хорошей новостью для «горожан» является возвращение к тренировкам атакующего полузащитника Фила Фодена. На выходных футболист не сыграл против «Кристал Пэлас» (ничья 2:2) из-за проблем со здоровьем. О том, что Фоден снова тренируется, сообщает BBC.

Футболисты «Ювентуса» и «Манчестер Сити» услышат стартовый свисток 11 декабря в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл только один из девяти последних матчей.