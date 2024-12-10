Аке, Стоунс и Аканджи вряд ли сыграют с «Ювентусом»

Защитники Натан Аке, Джон Стоунс и Мануэль Аканджи отсутствовали на открытой части вторничной тренировки «Манчестер Сити». Об этом рассказывается на сайте BBC.

Скорее всего, Аке, Стоунс и Аканджи не отправятся в Италию на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». При этом ранее появлялась информация о том, что игроки могут успеть восстановиться к игре.

Матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» стартует 11 декабря в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.