«Барселона» включила важного игрока в заявку на матч Лиги чемпионов

Уругвайский защитник Рональд Араухо включен в заявку каталонской «Барселоны» на предстоящий поединок шестого тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом рапортует пресс-служба «сине-гранатовых».

В стане каталонского гранда отметили, что Араухо полностью восстановился после травмы. Рональд пропустил более пяти месяцев из-за операции на правом бедре.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в 70 миллионов евро.

Матч «Боруссия» - «Барселона» состоится на стадионе в Дортмунде в среду, 11 декабря.