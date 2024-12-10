Эмери: «Изначально у «РБ Лейпцига» было больше шансов на топ-8, чем у нас»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча против «РБ Лейпцига».

«Мы невероятным мотивированы и наслаждаемся Лигой чемпионов. Это уже шестой тур, он очень важен, потому что мы чувствуем, что близки к выходу в следующую стадию, у нас есть шансы попасть в топ-8.

Конечно, будет очень сложно играть против «РБ Лейпцига», у которого изначально было больше шансов на попадание в топ-8, чем у нас. У них и правда был сложный календарь. Для нас это хорошая игра, чтобы посмотреть на то, как наши футболисты способны справиться с командой, имеющей больший опыт в еврокубках, чем мы. Думаю, что мы просто должны наслаждаться процессом», – цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.