Лукман – о матче с «Реалом»: «Мы сосредоточены на себе»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала».

«Это будет очень сложная игра, но мы сосредоточены на себе и на том, как мы можем обыграть их. Это очередной большой вызов для нас.

Поражение в Суперкубке? Это прошлое. Сейчас новый матч, а значит и возможность показать то, что мы стали лучше.

Винисиус? Это игрок высочайшего класса. Он играет просто невероятны, мы должны следить за ним. Конечно, в составе «Реала» хватает футболистов, способных сделать разницу, но они выделяются не только этим, но и командной игрой», – цитирует Лукмана Madrid Universal.