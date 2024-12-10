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Алонсо: «У «Интера» один из лучших тренеров в мире»

10 Декабря 2024 • 11:11 Комментировать
Байер Л
...
Интер Милан
1 2.25 X 3.60 2 3.20
Через 10 ч. 54 мин.

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами перед матчем с «Интером».

«Интер» умеет здорово контролировать игру, в их составе невероятные игроки и один из лучших тренеров в мире. Мы с нетерпением ждём возможности принять их на нашем стадионе.

Чалханоглу? Я помню, когда он выступал за «Байер», то был «десяткой», но сейчас его игра изменилась. Хакан оказывает огромное влияние на игру своей команды, но в «Интере» много сильных футболистов», – цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Матч между «Байером» и «Интером» состоится сегодня, 10-го декабря, в Леверкузене, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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БАЙЕР Л ИНТЕР МИЛАН
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