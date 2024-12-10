Чалханоглу – о матче с «Байером»: «Рад вернуться на этот стадион»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от матча против «Байера», за который турок выступал ранее.

«Спустя семь лет я впервые вернусь на этот стадион. Я получил невероятные эмоции, выступая за «Байер», рад, что удастся вновь увидеть бывших товарищей по команде и персонал. Я доволен своей карьерой.

Я играю гораздо глубже, чем раньше? Я должен поблагодарить Индзаги и его тренерский штаб, они увидели, на что я способен в новой для себя роли. Я отдаю все силы, чтобы становиться лучше. Конечно, я хорошо чувствую себя на этой позиции, меня окружают сильные футболисты», –цитирует Чалханоглу пресс-служба УЕФА.