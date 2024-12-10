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Гасперини: «Ни одна команда не может называть себя фаворитом в матче с «Реалом»

10 Декабря 2024 • 11:00 Комментировать
Аталанта
...
Реал Мадрид
1 2.75 X 3.70 2 2.50
Через 10 ч. 54 мин.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала».

«Ни одна команда не может называть себя фаворитом в матче с «Реалом». Нам предстоит сыграть невероятный матч на нашем стадионе – это фантастическое событие для жителей Бергамо.

Позиция «Реала» в таблице? Нам нельзя думать об этом, мы знаем, что будем играть против сильной команды. Текущая турнирная таблица – это временное явление. Конечно, мы счастлив, что на данном этапе «Аталанта» опережает «Реал», но нам нужно оставаться осторожными, постараемся сделать всё, чтобы добиться результата», - цитирует Гасперини TMW.

Матч между «Аталантой» и «Реалом» состоится сегодня, 10 декабря.

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