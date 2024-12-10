«Аталанта» – «Реал»: Вероятные стартовые составы от Гасперини и Анчелотти на матч Лиги чемпионов

В шестом туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет на выезде с бергамской «Аталантой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд.

«Аталанта»: Карнесекки (вр), Руджери, Колашинац, Хин, Коссуну, Белланова, Эдерсон, де Рон, де Кетеларе, Ретеги, Лукман.

«Реал»: Куртуа (вр), Фран Гарсия, Рюдигер, Рауль Асенсио, Васкес, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

У «Аталанты» травмированы Хуан Куадрадо, Давиде Дзаппакоста, Джанлука Скамакка. В лазарете «Реала» пребывают Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Давид Алаба, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга.

Что касается Джуда Беллингема, то он в порядке. Сыграют ли в стартовом составе Винисиус Жуниор и Родриго? Карло Анчелотти сказал на пресс-конференции, что примет решение по итогам предматчевой тренировки.

В конце прошлой недели «Аталанта» в рамках итальянской Серии А выиграла у «Милана» (2:1), а мадридский «Реал» в контексте Ла Лиги одержал победу над «Жироной» (3:0).

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» разнесла «Янг Бойз» со счётом 6:1, тогда как «Реал» потерпел сухое поражение от «Ливерпуля» (0:2). У «Аталанты» в ЛЧ 11 очков, у «Реала» шесть баллов.

«Реал» и «Аталанта» встречались между собой в середине августа в Суперкубке УЕФА. «Сливочные» забили там два безответных мяча после перерыва – отличились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоится сегодня, 10 декабря, на стадионе «Гевисс Стэдиум». Стартовый свисток – в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов