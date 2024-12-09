Вальверде: «Аталанта» способна усложнить нам задачу»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде пообщался с прессой перед матчем против «Аталанты».

«Мы подходим к игре не в той ситуации, к которой привык «Реал». Мы привыкли быть на вершине и иметь больше спокойствия, но единственный способ изменить наше положение – бороться, чтобы вернуться на своё место. «Аталанта» – это команда, которая способна усложнить задачу. У них очень быстрые игроки, они не дают спокойно принимать мяч, но мы готовы к трудностям.

Ошибка в матче с «Атлетиком»? Мне не нужен перерыв, я хочу продолжать играть. После ошибки в Бильбао мне было тяжело, но жена заверила меня, что я являюсь лидером, стараюсь этому соответствовать», – цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.