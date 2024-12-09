Слот: «Игровая модель «Жироны» выделяется

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча против «Жироны».

«Я считаю, что их игровая модель выделяется. У «Жироны» интересное видение футбола, они всегда хотят выходить из обороны комбинационно. В их составе много хороших футболистов, но я являюсь голландцем, поэтому не могу не выделить Блинда и то, чего он здесь добился. Дейли здорово чувствует себя с мячом, разрывая линии соперников.

Оборонительные показатели «Ливерпуля»? Да, у нас хорошая оборона, но это касается не только защитников и вратаря, все усердно работают над этим», – цитирует Слота пресс-служба УЕФА.

«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Жироны» завтра, 10-го декабря.