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Баркола: «Я верю в команду и в тренера»

09 Декабря 2024 • 23:38 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
...
ПСЖ
1 7.80 X 5.40 2 1.35
Через 22 ч. 42 мин.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола пообщался с журналистами перед матчем против «Ред Булла Зальцбург» в Лиге чемпионов.

«Я действительно верю в своего тренера и свою команду. У нас прекрасный состав. Мы знаем, что нам нужно делать и как действовать в больших играх, мы готовы к этому.

Уроки, которые я извлёк из Лиги чемпионов? Иногда нас подводит отсутствие опыта, когда игра в наших руках. В матче с «Атлетико» мы пропустили ненужный гол в самом конце. Я работаю над собой, стараюсь больше общаться на поле», – цитирует Баркола пресс-служба УЕФА.

Парижскому клубу удалось набрать лишь четыре очка в пяти матчах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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