Баркола: «Я верю в команду и в тренера»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола пообщался с журналистами перед матчем против «Ред Булла Зальцбург» в Лиге чемпионов.

«Я действительно верю в своего тренера и свою команду. У нас прекрасный состав. Мы знаем, что нам нужно делать и как действовать в больших играх, мы готовы к этому.

Уроки, которые я извлёк из Лиги чемпионов? Иногда нас подводит отсутствие опыта, когда игра в наших руках. В матче с «Атлетико» мы пропустили ненужный гол в самом конце. Я работаю над собой, стараюсь больше общаться на поле», – цитирует Баркола пресс-служба УЕФА.

Парижскому клубу удалось набрать лишь четыре очка в пяти матчах Лиги чемпионов.