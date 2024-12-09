Энрике: «Постараемся улучшить реализацию»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча против «Ред Булла Зальцбург».

«Чувствую, что это будет прекрасный матч. Нам повезло, что мы можем сыграть много матчей против соперников высочайшего уровня в Лиге чемпионов, наша цель – победа в каждом из них.

Как начать побеждать? Волшебная формула ясна: забивать больше, чем соперник. Мы постараемся улучшить нашу реализацию, но нам нужно продолжать сохранять уверенность в себе и двигаться вперёд», – цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

«Ред Булл Зальцбург» примет на своём поле «ПСЖ» завтра, 10-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.