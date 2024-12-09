Анчелотти ответил на вопрос о состоянии Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травмах перед матчем против «Аталанты» в Лиге чемпионов.

«Винисиус чувствует себя хорошо, но нам предстоит оценить его состояние на предматчевой тренировки, то же самое касается и Родриго. Беллингем в порядке, он полностью здоров. Единственные два футболиста, участие которых в завтрашнем матче остаётся под вопросом – это Родриго и Винисиус», - цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Аталанты» завтра, 10-го декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.