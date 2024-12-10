Эксперты назвали победителя матча «Аталанта» – «Реал» Мадрид

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2024/2025 сегодня, 10 декабря, сразятся между собой «Аталанта» и мадридский «Реал».

По мнению экспертов букмекерских контор явного фаворита в предстоящем матче нет. Победа «Аталанты» оценена экспертами в 35,6%, победа же мадридского «Реала» – 38,4%. Ничейный исход в матче возможен с вероятностью в 26,0%.

Прямая трансляция футбольного матча «Аталанта» – «Реал» Мадрид состоится на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.