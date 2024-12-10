«Жирона» – «Ливерпуль»: кто победит, где смотреть матч

Сегодня, 10 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между собой сыграют «Жирона» и «Ливерпуль». Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

После пяти матчей основного этапа «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, «Жирона» занимает только 30-е место.

По мнению экспертов букмекерских контор хозяева поля одержат победу с вероятностью в 14,6%, ничья в матче возможна с вероятностью в 20,1%, а вот победа «Ливерпуля» оценена в 65,3%.

Прямая трансляция матча «Жирона» – «Ливерпуль» состоится на нашем спортивном портале.