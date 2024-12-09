Индзаги – о матче с «Байером»: «Понимаем всю важность этой игры»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Байера».

«Мы понимаем всю важность этой игры. Нам предстоит встретиться с командой, которая может похвастаться высочайшим уровнем игры, они выиграли последние пять матчей и проиграли только три за последние полтора года. Они в прекрасной форме, но мы хорошо подготовились. У них очень техничная команда, играющая в классный футбол с организованным прессингом, они быстро возвращают мяч, когда теряют его.

Состав? Будут некоторые изменения. У Дюмфриса температура, поэтому он не смог тренироваться и поехать на выезд, отсутствие Дензела, Ачерби и Павара усложнит ситуацию в обороне», –цитирует Индзаги Football Italia.