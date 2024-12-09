Мбаппе и Винисиус попали в сборную 2024 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала свою символическую сборную по итогам 2024 года. Неделю назад были объявлены номинанты, а теперь организация показала итоговую версию символической команды. Они выглядит так:

Эдерсон («Манчестер Сити») – Дани Карвахаль («Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Реал») – Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Родри («Манчестер Сити») – Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Напомним, что в конце октября хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри выиграл «Золотой мяч».