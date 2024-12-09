Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не против введения ВАР-челленджей для тренеров на решения арбитров.

«В принципе, по-любому оспаривать нужно, потому что иногда у судей проблема одна – из них 98% не могут разобраться в микронюансах. Они не играли в футбол, поэтому и действуют по написанным стандартам. Но футбол — это простая игра, зачастую мы видим спорные моменты, назначение пенальти или ещё чего-то.

Например, я – тренер команды, а против нас свистнули непонятный фол. Я беру этот просмотр и говорю: «Ребят, а давайте я тоже посмотрю». Я же увижу на этом повторе, что нет там нарушения. И что они будут делать в таком случае?» - сказал Мостовой.

Ранее американские СМИ первыми написали о том, что главные тренеры в ближайшее время смогут оспаривать решения ВАР. Это новое правило, которое ещё будет тестироваться в низших лигах Нидерландов и других чемпионатах.

ФИФА хочет изменить правила работы ВАР