Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Александр Мостовой объяснил, почему тренеры должны оспаривать решения арбитров с помочью ВАР-челленджей эксклюзив

09 Декабря 2024 • 16:55 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не против введения ВАР-челленджей для тренеров на решения арбитров.

«В принципе, по-любому оспаривать нужно, потому что иногда у судей проблема одна – из них 98% не могут разобраться в микронюансах. Они не играли в футбол, поэтому и действуют по написанным стандартам. Но футбол — это простая игра, зачастую мы видим спорные моменты, назначение пенальти или ещё чего-то.

Например, я – тренер команды, а против нас свистнули непонятный фол. Я беру этот просмотр и говорю: «Ребят, а давайте я тоже посмотрю». Я же увижу на этом повторе, что нет там нарушения. И что они будут делать в таком случае?» - сказал Мостовой.

Ранее американские СМИ первыми написали о том, что главные тренеры в ближайшее время смогут оспаривать решения ВАР. Это новое правило, которое ещё будет тестироваться в низших лигах Нидерландов и других чемпионатах.

ФИФА хочет изменить правила работы ВАР

 


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Лига Чемпионов VAR ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Бензема высказался о Роналду Гвардиола решил избавиться от четырёх игроков «Манчестер Сити» Роналду вмешался в конфликт Бензема Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру Роналду сделал заявление после поражения Генич попрощался с РПЛ «Барселона» выбирает замену Левандовски из трёх звёздных форвардов Мостовой назвал точный счёт матча «Зенит» - «Акрон»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны» Зидан поставил условие «Реалу»
Спортивные новости
Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Рыбин порассуждал о будущем Капризова в «Миннесоте» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
08 Декабря
23:47 · Испания. Ла Лига
Мбаппе назвал трофей, который хочет выиграть больше всего 1
22:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе ответил, желает ли «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов
22:07 · Италия. Серия А
​Кафу вспомнил победу над «Ливерпулем» в 2007 году
17:45 · Лига чемпионов
Винисиус возвращается: «Реал» назвал заявку на матч Лиги чемпионов
16:48 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Можем обыграть любого»
16:13 · Лига чемпионов
Ровно 20 лет назад «Ливерпуль» выдал шикарный камбэк – без него не было бы стамбульского финала с «Миланом»
13:50 · Лига чемпионов
Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Нойер – пятый, конкурент Сафонова – восьмой
05:56 · Лига чемпионов
Мбаппе поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Аталантой»
03:46 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» пропустит матч с «Аталантой»
01:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда Родриго сможет вернуться на поле
07 Декабря
23:39 · Лига чемпионов
Мотта: «Не думаю, что сейчас лучшее время для встречи с «Манчестер Сити»
06 Декабря
21:33 · Италия. Серия А
​Савичевич: «Главная неудача карьеры - пропущенный финал Лиги чемпионов в 1995 году»
21:04 · Италия. Серия А
Савичевич: «Тот финал в Афинах стал пиком моей карьеры»
16:49 · Лига чемпионов
Назван лучший игрок XXI века: Роналду – второй, Роналдиньо – шестой, а Мбаппе выше Кака и Руни 1
15:58 · Лига чемпионов
Изменение правил офсайда: идут обсуждения 3
15:53 · Лига чемпионов
В футболе может измениться правило для вратарей
15:09 · Лига чемпионов
Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый 14
05:35 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов перестал смотреть Лигу чемпионов
05 Декабря
22:17 · Испания. Ла Лига
Появилась новая информация о состоянии Араухо 1
19:54 · Лига чемпионов
Назван лучший атакующий полузащитник в мире: Мусиала – второй, де Брёйне – только шестой 5
04 Декабря
13:47 · Лига чемпионов
Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый 4
10:11 · Лига чемпионов
Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» 4
04:18 · Италия. Серия А
​Болельщикам «Црвены Звезды» запретят доступ на «Сан-Сиро»
02 Декабря
22:34 · Италия. Серия А
Зоммер назвал амбициозную цель «Интера»
17:41 · Лига чемпионов
Месси, Роналду и Ямаль попали в номинацию на сборную года – полный список игроков 3
Все новости