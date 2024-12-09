Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что тренеры смогут оспаривать решения ВАР, заявив, что в футбол скоро будут играть роботы.

«Это вообще невозможно, что значит «оспаривать»? Я всегда был против всяких новшеств. Единственное новшество техническое, которое мне виделось, это определение пересечения мячом линии ворот. Потому что бывают моменты, когда по верху мяч пересекает, но защитник выбивает, и не видно, вот этот момент важен.

А всё остальное я вообще считаю, чем больше техники мы вводим, тем меньше у нас такого азарта от футбола, меньше заинтересованности. Скоро всё роботы будут делать, и судить, и играть, а мы будем смотреть чёрт-те что», - сказал Наумов.

Ранее американские СМИ первыми написали о том, что главные тренеры в ближайшее время смогут оспаривать решения ВАР. Это новое правило, которое ещё будет тестироваться в низших лигах Нидерландов и других чемпионатах.