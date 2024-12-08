Винисиус возвращается: «Реал» назвал заявку на матч Лиги чемпионов

«Реал» опубликовал список футболистов, которые могут сыграть во вторничном матче шестого тура Лиги чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти рассчитывает на таких футболистов:

Куртуа, Лунин, Местре – Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Юссеф, Асенсио, Хименес – Беллингем, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Чема – Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас.

Как видим, в заявку «Реала» вернулся Винисиус Жуниор, который пропустил последние матчи команды из-за травмы.

Матч «Аталанта» - «Реал» стартует 10 декабря в 23:00 по московскому времени.